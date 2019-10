„Durch Selfies wird die Welt zur Bühne“

Kulturwissenschaftler Wolfgang Ullrich will die Kunst von zu hohen Ansprüchen befreien. Ein Gespräch über die neue globale Bilderwelt, Künstler auf Instagram, das Missverständnis mit der Kreativität und Leonardo als geile Marke.

Die Presse: Ästhetisch sensible Menschen klagen über Selfies. Sie klagen nicht mit?



Wolfgang Ullrich: Selfies sind Bilder, die einen mündlichen Charakter haben. Das hat die Digitalisierung erstmals ermöglicht. Alle Menschen können nun Bilder machen, verändern und mit ihnen kommunizieren, fast so schnell wie mit Sprache. Bisher war unsere Kultur sehr logozentrisch. Jetzt können auch Menschen präsent sein, die andere Begabungen haben oder in einem Land leben, dessen Sprache sie nicht beherrschen. Das emanzipiert sie. Die Codes der Bildkultur funktionieren interkulturell. So entsteht ein globales Bewusstsein.



Was erzählen Selfies?



Man tritt durch sie in Dialoge ein. Wenn ich mein Gesicht verziehe, exponiere ich mich, mache mich hässlicher – und erwarte vom Adressaten ein Selfie zurück, das meinen Ausdruck etwa parodiert oder steigert.



Ändert sich so auch unser Menschenbild, im Vergleich zu dem in der Porträt-Ära?