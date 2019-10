Karikaturist Peter Steiner: "Vorsicht ist gefährlich"

Der US-amerikanische Zeichner Peter Steiner stellt in Krems aus. Über seine österreichischen Wurzeln, Kult-Zeichnungen und Donald Trump.

Man könne sich durchaus auf Deutsch unterhalten, meint Peter Steiner auf die Frage, welche Sprache ihm denn lieber wäre. „Ich war einmal Germanist – in einem früheren Leben.“ Tatsächlich hat der US-amerikanische Karikaturist nicht nur Deutsch studiert, sondern auch österreichische Wurzeln. Aktuell stellt er einige seiner Tausenden Zeichnungen in Krems aus. Darunter auch eine, die mittlerweile Kult geworden ist.

Doch von vorn: Als Sohn österreichischer Eltern, die 1938 vor dem Naziregime in die USA flohen – der Vater war Jude – wurde Steiner 1940 geboren, wuchs in Cincinnati (Ohio) auf. Er studierte Germanistik, unter anderem ein Jahr lang in Berlin, er war für die US-Armee in Deutschland stationiert und unterrichtete Deutsch am College – bis er sich doch aufs Zeichnen verlegte.

„Ich habe immer gezeichnet – und dann eben ernsthaft damit angefangen und meine Zeichnungen auch eingeschickt“, erzählt er in Wien, das er unter anderem von regelmäßigen früheren Besuchen gut kennt und wo er in den vergangenen paar Tagen bereits diverse Museen durchstreift hat. „Ich hoffte ja eigentlich, Maler zu werden. Das ist nicht gelungen – ich war offenbar eher als Karikaturist begabt.“

Zwei Hunde vor dem Computer

Tatsächlich schätzt Steiner, dass er insgesamt wohl 15.000 (unveröffentlichte und veröffentlichte) Zeichnungen produziert hat. Mehr als drei Jahrzehnte lang lieferte er regelmäßig Cartoons für das Magazin „The New Yorker“ – darunter im Juli 1993 auch die, mit der er weit über den Leserkreis hinaus bekannt wurde: die von zwei Hunden, die vor einem Computer sitzen, betitelt mit den Worten: „Im Internet weiß niemand, dass du ein Hund bist.“

Die Anspielung darauf, dass man nie genau weiß, mit wem man es im Internet zu tun hat, hat enorme Resonanz gefunden, ist vielfach abgedruckt worden – und in den USA inzwischen ein geläufiger Witz, wenn es um das Internet geht. „Das hat ein Eigenleben bekommen“, sagt Steiner, der erzählt, dass seine berühmteste Zeichnung eigentlich aus einer Woche stammt, in der er nicht viele Ideen hatte.

Die beiden Hunde sind jedenfalls unter den Karikaturen, die aktuell in Krems einigen Zeichnungen von Manfred Deix gegenübergestellt werden (siehe Faktenkasten). Damit, kulturelle Unterschiede festzumachen, tut sich Steiner schwer: Man könnte Karikaturen wie die von Deix auch in den USA finden – und hier welche, die eher ihm entsprechen, wie etwa den Ironimus. „Vielleicht liegt der Unterschied eher darin, welche Rolle der Humor spielt.“

Dass Zeichner immer mehr unter Druck kommen – zuletzt stoppte etwa die „New York Times“ die Karikaturen in ihrer internationalen Ausgabe – hält Steiner für gefährlich. Früher sei erwartet worden, dass die Karikaturisten scharf und angriffig seien. Heute würden bestenfalls noch höfliche Angriffe erlaubt. Beim Abdrucken sei man viel vorsichtiger als früher. „Und für Karikaturisten ist Vorsicht gefährlich.“

Steiner zeichnet inzwischen nicht mehr für Magazine – veröffentlicht seine mittlerweile sehr politischen Karikaturen aber auf seinem Blog. Thema ist hauptsächlich Donald Trump. „Ich finde das so gefährlich – und eigentlich fühle ich mich sonst machtlos, etwas dagegen zu tun.“ Die politische Lage in den USA hat ihn auch zu seinem jüngsten Roman inspiriert – seit 20 Jahren schreibt Steiner auch. Das Buch spielt in der Zwischenkriegszeit in Deutschland und kreist um eine zentrale Frage: Wie hält man das Gesetz hoch, wenn es verdorben ist?