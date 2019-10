Von denen, die niemals auffliegen

Zu Gast beim Stelldichein der Namenlosen. Über die Rolle der Eliten als Retter, Zerstörer und Überwinder der demokratischen Wertegemeinschaft. Eine Bestandsaufnahme.

Es war einmal vor langer Zeit, vielleicht im Sommer 2017, vielleicht auch nicht. In einer Villa auf einer spanischen Ferieninsel. Oder auf einer Privatyacht vor Mauritius. Oder im Vorstandsbüro eines Autoherstellers mit interessanten Abgaswerten. Oder zwischen einem Loch und dem nächsten auf dem Golfplatz eines Präsidenten aus Übersee. Wir wissen es nicht. Wir können nur spekulieren. Bleiben wir also der Bequemlichkeit halber auf jener Mittelmeerferieninsel, die sich ja einer gewissen Bekanntheit unter Österreichern erfreut. Und Sommer, Sonne, eine idyllische Finca. (Die Größe und Beschaffenheit derselben möge sich der Leser übrigens nach Lust und Laune selbst bestimmen, sie soll nur so viele Rahmen wie möglich sprengen und ihm selbst und mir niemals zugänglich sein.) So weit, so gut.