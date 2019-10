Kosovo vor dem Machtwechsel

Der Partei von Präsident Thaçi droht die Verbannung in die Opposition. Die LDK-Politikerin Vjosa Osmani hat gute Chancen, die erste Regierungschefin des Kosovo zu werden.

Prishtina. Scheinwerfer tauchen das Denkmal des albanischen Nationalhelden Skanderbeg in blaues Licht. „Vjosa, Vjosa!“, skandieren Tausende Anhänger der oppositionellen LDK im Zentrum der Kosovo-Hauptstadt Prishtina den Namen ihrer Hoffnungsträgerin. Erst schwebt das Konterfei von Vjosa Osmani auf einer an einer Drohne baumelnden Flagge über den Köpfen der jubelnden Menge herein. Dann bahnt sich die Spitzenkandidatin ihren von Beifall begleiteten Weg zum Rednerpult.



„Wir werden das Justizsystem entkriminalisieren und die Isolation des Kosovo durchbrechen, in die starrköpfige Politiker uns geführt haben“, gelobt die 37-jährige Juristin. Mit zum Siegeszeichen gespreizten Fingern verabschiedet sich die Frau mit der mächtigen Haarmähne später von ihrem Publikum: „Es gibt nichts auf der Welt, was unseren Sieg aufhalten kann.“



Wahlkampf im Kosovo ist die Zeit vollmundiger Versprechen. Der südosteuropäische Staat steht bei der Parlamentswahl am Sonntag vor dem Machtwechsel. Die Staatschef Hashim Thaçi nahestehende PDK war bisher fast immer an der Macht beteiligt. Erstmals seit der Unabhängigkeit des Landes von Serbien 2008 droht ihr nun die Verbannung in die Opposition.