Sensationeller Wiesbaden-Sieg in Stuttgart bei Lindner-Debüt

ÖFB-Teamtormann Heinz Lindner feiert einen Traum-Einstandt bei einem turbulenten Match der Wiesbadener gegen den Tabellenführer der zweiten Bundesliga.

Österreichs Fußball-Teamtormann Heinz Lindner hat mit seinem neuen Club Wehen Wiesbaden einen Traumeinstand in Deutschlands zweiter Bundesliga gefeiert. Bei Tabellenführer VfB Stuttgart siegte der Aufsteiger am Freitag mit 2:1 (2:1) und gab dank des zweiten Erfolgs en suite die Rote Laterne zumindest vorläufig an Bochum ab. Der VfB muss nach der ersten Saisonniederlage um Platz eins bangen.

Nur zwei Tage, nachdem seine Unterschrift bei Wiesbaden offiziell geworden war, stand Lindner bereits im Tor und erlebte einen turbulenten Abend. Doppeltorschütze Manuel Schäffler (3., 18.) profitierte zweimal von schweren Abwehrfehlern des VfB, für den Hamadi Al Ghaddioui (12.) lediglich den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielen konnte. Für Wehen wurde die Partie im Finish zur Abwehrschlacht, in der 77. Minute verlor man zudem Daniel Kofi Kyereh mit Rot. Stuttgart agierte meist ideenlos, hatte bei mehreren Stangenschüssen aber auch Pech. Damit kann der HSV am Samstagnachmittag mit einem Sieg gegen Fürth den VfB von der Spitze verdrängen.

(APA)