Hongkong: Gesamtes U-Bahn-Netz nach Chaos-Nacht stillgelegt

Nach Inkrafttreten eines Vermummungsverbots verschärft sich die Lage in der Sonderverwaltungszone weiter: Demonstranten zündeten Geschäfte und U-Bahn-Stationen an. Ein 14-Jähriger wurde von einem Polizisten angeschossen.

Nach schweren Ausschreitungen in Hongkong stellt die U-Bahn an diesem Samstag ihren gesamten Betrieb in der chinesischen Sonderverwaltungszone vorläufig ein. Vorausgegangen waren schwere Auseinandersetzungen. Schon am Freitagabend waren daher die U-Bahnen aus Sicherheitsgründen gestoppt worden.

Auch viele Einkaufszentren in der Hafenmetropole blieben am Samstag geschlossen - ähnlich Geschäfte und Banken, die Beziehungen zu China haben und deswegen zum Ziel von Protestaktionen werden könnten.

Demonstrationen wurden am Samstag in den beiden Einkaufsvierteln Causeway Bay auf der Insel Hongkong sowie in Tsim Sha Tsui auf der Halbinsel Kowloon erwartet. Eigentlich waren an diesem Wochenende kaum Proteste geplant, doch die überraschende Verhängung eines Vermummungsverbotes mit einem Rückgriff auf ein altes koloniales Notstandsgesetz hatte die Spannungen wieder verschärft. Es gibt Regierungschefin Carrie Lam auch noch weiter reichende Vollmachten.

Die Gräben zwischen Polizei und Demonstranten werden immer größer. APA/AFP/MOHD RASFAN

Aktivisten warfen Brandsatz auf Polizisten

Das Vermummungsverbot gilt seit Mitternacht. Doch dürfte es erst langsam umgesetzt werden, weil die Polizisten noch instruiert werden müssen, wie sie vorgehen sollen. Nach der Aktivierung des Verbots kam es am Freitag spontan zu Protesten, die im Laufe des Abends eskalierten und Chaos auslösten. Radikale Kräfte bauten Straßenblockaden, warfen Brandsätze, demolierten U-Bahn-Stationen und Geschäfte. Die Polizei ging unter anderem mit Tränengas und Schlagstöcken vor.

Zum zweiten Mal wurde ein Jugendlicher von einem Polizisten angeschossen, wie Medien berichteten. Er soll erst 14 Jahre alt sein. Ein Polizist gab im Stadtteil Yuen Long einen Schuss ab, als er von Demonstranten angegriffen wurde. Nach Angaben der Polizei zündeten die Demonstranten eine Benzinbombe und schlugen auf den am Boden liegenden Beamten ein. Daraufhin habe er geschossen, um sich zu verteidigen, teilte die Polizei mit. Ob der Vorfall im Zusammenhang mit der Verletzung des 14-Jährigen steht, war zunächst unklar.

China warnt: „Chaos kann nicht unendlich weitergehen“

Experten zeigten sich skeptisch, ob das Vermummungsverbot radikale Demonstranten abschrecken dürfte. Ähnlich ließen sie sich schon nicht von den angedrohten Haftstrafen bei illegalen Versammlungen davon abhalten, auf die Straße zu gehen, wenn Protestmärsche verboten worden seien, wurde argumentiert.

Die Demonstranten sind erzürnt, dass diese Woche ein 18-Jähriger von der Polizei angeschossen wurde. APA/AFP/NICOLAS ASFOURI

Regierungschefin Lam verteidigte ihre Entscheidung am Samstag: Die extreme Gewalt habe eindeutig gezeigt, dass die öffentliche Sicherheit Hongkongs in Gefahr sei. Die Gewalt habe ein bisher nicht da gewesenes Ausmaß erreicht. "Das ist der konkrete Grund dafür, dass wir gestern auf die Notstandsgesetze zurückgreifen mussten, um das Vermummungsverbot zu verhängen." Es sei nicht länger hinnehmbar, dass Aufständische Hongkong zerstörten, sagte Lam mit Blick auf die Demonstranten. Viele von ihnen tragen Masken, um ihre Identität in den zunehmend von Auseinandersetzungen begleiteten Protesten gegen die Führung zu schützen.

Lam erwägt nach eigenen Angaben auch weitere Schritte gemäß dem Notstandsgesetz, sollte die Gewalt in Hongkong weiter eskalieren. Das Gesetz wurde 1922 von den Briten eingeführt, um Proteste chinesischer Matrosen gegen niedrige Löhne einzudämmen. Es erlaubt dem Regierungschef im Notfall oder bei einer drohenden öffentlichen Gefahr "Vorschriften jedweder Art" zu erlassen.

In Hongkong gibt es seit Monaten Massenproteste gegen die wachsende Einflussnahme der Regierung in Peking und die Beschneidung der Bürgerrechte. Die Demonstrationen hatten sich anfänglich gegen ein geplantes Gesetz gerichtet, das Überstellungen von Verdächtigen an Festland-China vorsah. Mittlerweile richten sich die Proteste aber generell gegen die prochinesische Führung in Hongkong und die Einschränkung der Demokratie.

