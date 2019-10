"Die Gegend wird wilder, schroffer - dann ein Steinschlag"

Bergsteiger Benedikt Böhm will in Nepal Geschichte schreiben. Etappe zwei auf seiner beschwerlichen Reise.

In weniger als acht Stunden will der deutsche Begsteiger Benedikt Böhm in einem Zug den 7246 Meter hohen Dhaulagiri VII (Putha Hiunchuli) im Himalaya besteigen – und anschließend auf Ski wieder zurück zum Base Camp (4930 Meter) abfahren.

Der Deutsche berichtet aus Nepal:

„Von Dunai gehen wir anfangs durch satt grünes Bergland. Es werden Mais, Kartoffeln, Äpfel und Tomaten geerntet die hervorragend schmecken. Immer wieder treffen wir auf kleine prähistorisch anmutende Siedlungen in den Mensch und Tier zusammenwohnen. Nach der ersten Nacht wird die Gegend wilder, schroffer und zunehmend einsamer. Der unbeugsame Fluss hat sich tief durch das Tal gegraben und links und rechts davon haben sich hunderte von Metern hohe Stellwände gebildet."

„Die Wege sind ausgesetzt und immer wieder sieht man das alte Wege aufgeben und neue angelegt wurden. Entweder hat der Fluss die Wege verschluckt oder ein Erdrutsch ganze Landstriche mitgenommen. So konnten unsere Esel eine Teilstrecke die von einem wuchtigen Steinschlag verschüttet war nicht passieren. Nur über einen großen Umweg über einen höher gelegenen Pass erreichen sie schließlich doch das Lager. Weiter geht durch eine urzeitliche und märchenhafte Gegend. Immer wieder bilden sich an den Steilküsten Inseln aus anmutigen Kiefernwäldern."

Auch kleine Birkenwälder und sogar Pfirsichbäume welche aussehen wie Olivenbäume finden wir auf über 3.200m. Und nachdem wir einen ganzen Tag keinen einzigen Menschen gesehen haben landen wir auf einmal in einem Dorf wo es sogar eine Schule gibt. Der Lehrer zeigt uns stolz die Klassenräume und sogar ein Hostel gibt es für Kinder. Die Schule befindet sich in einem guten Zustand. Die Kinder sind wie überall neugierig und zum Glück hab ich noch ein paar Stirnbänder zum Verschenken."

„ Von hier geht es jetzt noch zu unserem vorletzten Ziel namens German Basecamp bevor wir das echte Dhaulagiri7 Basecamp erreichen. Wir geben uns der Faszination dieser Landschaft hin und können dies auch da wir zum Glück noch alle fit und gesund sind...“