„Er war eloquent und kultiviert“

Der britische Schauspieler Jamie Bell startete seine Karriere als Teenager mit „Billy Elliott – I Will Dance“, stand für Steven Spielberg und Lars von Trier vor der Kamera, um nun in „Skin“ den brutalen Neonazi Bryon Widner zu verkörpern, den er auch selbst besucht hat.

Facettenreicher als die von Jamie Bell kann eine Schauspielerkarriere kaum sein. Als Teenager gab er sein Debüt als Balletttänzer Billy Elliott, anschließend war er in Filmen wie „Dear Wendy“, „King Kong“ oder „Jane Eyre“ zu sehen. Für Steven Spielberg spielte er die Hauptrolle in „Die Abenteuer von Tim und Struppi“, für Lars von Trier in „Nymphomaniac“. Heuer war er bereits als Bernie Taupin im Elton-John-Film „Rocketman“ zu sehen, nun spielt der 33-Jährige in „Skin“ einen brutalen Neonazi.

In Ihrer Rolle in „Skin“ sind Sie mit Tattoos übersät. Haben Sie selbst auch welche?

Jamie Bell: Ja, ein paar. Allerdings ist keines von denen mit irgendeiner Ideologie verbunden. Sie erinnern eher an private Momente, wie etwa die Geburt meines ersten Sohnes.

Wie lang saßen Sie bei den Dreharbeiten morgens im Make-up-Stuhl?

Gesicht und Hände dauerten etwa zweieinhalb Stunden. Wenn Szenen dran waren, in denen ich mit freiem Oberkörper zu sehen war, konnten es auch über fünf Stunden sein.

Sie sind so auch auf die Straße gegangen. Wie waren die Reaktionen?

Das war eine interessante Erfahrung. Den ehemaligen Neonazi Bryon Widner, den ich im Film spiele, gibt es ja wirklich, und die Tattoos in seinem Gesicht ließ er sich auch stechen, um den Leuten Angst zu machen. Und um in Ruhe gelassen zu werden. Ich fand es interessant, dass die Leute nicht so sehr gestarrt haben. Eher haben sie entweder einen Bogen um mich gemacht oder mich ganz bewusst ignoriert.

Die Geschichte ist starker Tobak. War dies die schwierigste Rolle Ihrer Karriere?

Es war auf jeden Fall die, auf die ich mich am gründlichsten vorbereiten musste. Angefangen bei den rein physischen Aspekten, wie Tätowierungen, Perücken oder Zahn- und Nasenprothesen. Gleichzeitig arbeitete ich in Los Angeles mit einer Frau zusammen, die Schauspieler psychologisch auf ihre Rollen vorbereitet. Sie ließ sich von mir meine Lebensgeschichte erzählen und erklärte mir dann, dass ich darin alles finden würde, um diese Rolle zu verkörpern. Erst wollte ich mich beschweren, schließlich habe ich mit einem brutalen Neonazi eigentlich nichts gemeinsam. Aber dann zeigte sie mir Momente, Erfahrungen und Beziehungen in meinem Leben, die eben doch in irgendeiner Weise mit denen von Bryon korrespondierten. Das war unglaublich hilfreich. Genauso wie meine persönliche Begegnung mit ihm selbst.

Sie haben ihn getroffen?

Ja, er lebt im Zeugenschutzprogramm, aber ich durfte ihn besuchen. Vier Tage lang saß ich bei ihm in der Garage und er rauchte in der Zeit ungefähr 3000 Zigaretten. Ich habe das kaum ausgehalten. Am liebsten hätte ich immer die Garagentür aufgerissen, aber dafür war er viel zu nervös, weil er ständig fürchtet, erschossen zu werden. Vor der Vergeltung seiner ehemaligen Kameraden hat er wirklich Angst.

Wie hat er auf Sie gewirkt?

Zunächst war ich erstaunt, wie wenig man noch von den Tattoos im Gesicht sieht. Er hat sie sich entfernen lassen. Ansonsten war er ausgesprochen eloquent und kultiviert, ein guter Gastgeber und interessierter Gesprächspartner. Seine Frau hat er mir auch vorgestellt. Er bereut seine Vergangenheit zutiefst und weiß, dass er die Schuld, die er auf sich geladen hat, sein Leben lang nicht loswerden wird. Ich dachte die ganze Zeit darüber nach, wie anders sein Leben hätte verlaufen können. Denn er hätte das Zeug gehabt zu einem positiven, glücklichen Leben.

Hatten Sie eigentlich gar keine Bedenken, einen solchen Neonazi zu spielen?

Oh doch, und wie. Insgesamt habe ich dem Regisseur Guy Nattiv viermal abgesagt. Nicht zuletzt, weil im Sommer 2017 diese unfassbare rechtsextreme Demonstration durch Charlottesville zog. Ich dachte, es könnte unangebracht sein, eine solche Geschichte zu erzählen. Aber dann verebbten die Schlagzeilen. Ich überlegte, ob es nicht doch sinnvoll ist, davon zu erzählen, dass sich Menschen ändern können und welche Wirkung die Güte und Großzügigkeit von Fremden haben kann. Denn wir sehen ja auch die Menschen wie den Antifaschisten Daryle Lamont Jenkins, die Bryon dabei geholfen haben, sein Leben zu verändern.

