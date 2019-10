Wenn wir plötzlich nichts mehr riechen

In der westlichen Welt leiden 20 Prozent an Riechstörungen, die aber nicht dauerhaft sein müssen.

Unser Geruchssinn fällt uns vor allem dann auf, wenn er nachlässt oder – noch schlimmer – nicht mehr da ist. Das kann viele Gründe haben und muss nicht immer bleibend sein. Christian A. Müller, Leiter der Ambulanz für Allergie, Riech- und Schmeckstörungen an der Medizinischen Universität Wien unterscheidet dabei drei Ursachen. So kann eine Riechstörung nach einer Infektion, wie etwa einer Grippe, oder nach einem Unfall (durch Schädel-Hirn-Traumen wie Gehirnerschütterungen) auftreten oder auch mit einer Erkrankung in der Nasenhöhle zusammenhängen.