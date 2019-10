„Die Mauer fiel, und ich wollte sofort hin“

(c) Akos burg

Kehrt gern zurück nach Wien: Historikerin Marci Shore in der Bibliothek des IWM im 9. Bezirk.

Die Osteuropa-Historikerin Marci Shore spricht über ihr persönliches Erleben von 1989, über Revolution als Grenzerfahrung und warum ihr jüngstes Buch über den ukrainischen Maidan bisher nicht auf Deutsch erschienen ist. Und sie erzählt von ihrer Beziehung zu Wien und wie sie dank ihrer Kinder einen Zugang zur deutschen Sprache gefunden hat.

Dieses Jahr gedenken wir des Falls der Berliner Mauer vor 30 Jahren und der politischen Veränderungen in Osteuropa. Sie beschäftigen sich als Historikerin mit Geistesgeschichte in Osteuropa. Was taten Sie selbst im Herbst 1989?