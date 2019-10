Hoffenheims Sensation in München Sorgen um David Alabas Rippe

München. David Alaba wird das Verletzungspech einfach nicht los. Der 27-Jährige war gerade erst in den Kader von Bayern München zurückgekehrt, nachdem er am 14. September im Vorfeld des Spiels bei RB Leipzig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten hatte. Dann schien alles wieder im Lot – und wartete der Auftritt in der Champions League gegen Tottenham. Bayern siegte triumphal mit 7:2, verlor aber Alaba, der nach einem Horrorfoul verletzt vom Platz musste.

Spurs-Verteidiger Serge Aurier war ihm bei einem Zweikampf auf den Oberkörper gesprungen. Jetzt steht die Diagnose fest, Alaba erlitt einen Haarriss in der Rippe und fehlte somit auch am Samstag beim sensationellen 1:2 gegen Hoffenheim. Adamyans Doppelpack (54., 79.) sicherte der TSG, bei der Posch durchspielte und Grillitsch bis zur Pause Akzente setzte, den ersten Sieg in München überhaupt.

Auriers Tritt könnte also auch schwerwiegende Folgen haben für Österreich. Sollte Alaba nicht fit werden, muss das ÖFB-Team die so wichtigen Spiele in der EM-Qualifikation gegen Israel (10. Oktober in Wien) und Slowenien (12. Oktober, Laibach) ohne den Bayern-Spieler bestreiten. Wie lange Alaba ausfällt, ist unklar.



Effenberg wieder im Geschäft. Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg wird neuer Manager bei Drittligisten KFC Uerdingen. Wie der Klub mitgeteilt hat, werde der 51-Jährige „in sportlichen Entscheidungsprozessen Investor Ponomarew, Geschäftsführer Weinhart sowie dem Trainerteam zur Seite stehen“. ?