Hongkong: Vermummte haben keine Angst vor dem Gesetz

Zehntausende Protestierende in Hongkong widersetzten sich dem Vermummungsverbot und trugen Masken.

In Hongkong ist die Polizei Augenzeugen zufolge am Sonntag erneut mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Zehntausende Protestierende widersetzten sich dem Vermummungsverbot und trugen Masken.

Ein Augenzeuge berichtete, es habe keinen offensichtlichen Grund für den Einsatz von Tränengas gegeben, denn die Demonstranten auf dem Pazifik-Platz auf der Insel Hongkong hätten sich friedlich verhalten. Auch auf der Halbinsel Kowloon, die ebenfalls zur chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gehört, war eine Großkundgebung geplant.

Nach zum Teil heftigen Auseinandersetzungen hatte Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam am Freitag auf das Notstandsgesetz zurückgegriffen und das Vermummungsverbot verhängt. "Wir haben keine Angst vor dem neuen Gesetz, wir werden weiter kämpfen", sagte ein Student. "Wir werden für Gerechtigkeit kämpfen. Ich setze die Maske auf, um der Regierung zu zeigen, dass ich keine Angst habe vor Tyrannei."

Nach eintägiger Schließung nahm die U-Bahn in der Finanz- und Wirtschaftsmetropole ihren Betrieb wieder auf. Einige Stationen blieben aber aufgrund von Beschädigungen bei den teils gewaltsamen Demonstrationen vom Freitag noch geschlossen, teilte der börsennotierte Betreiber MTR mit. Die U-Bahn transportiert täglich etwa fünf Millionen Menschen. Auch Einkaufszentren und Supermärkte öffneten zumeist wieder, nachdem viele von ihnen am Samstag geschlossen geblieben waren.

Seit der Rückgabe 1997 an China wird Hongkong nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" autonom regiert. Die sieben Millionen Hongkonger stehen unter Chinas Souveränität, genießen aber - anders als die Menschen in der kommunistischen Volksrepublik - mehr Rechte wie Meinungs- und Versammlungsfreiheit, um die sie jetzt fürchten. Seit fünf Monaten demonstrieren sie gegen ihre Regierung und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Führung in Peking.

