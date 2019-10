Aktien: Da braut sich etwas zusammen

Trotz Verlusten der vorigen Woche stehen die globalen Aktienmärkte noch gut da. Doch unter der Oberfläche brodelt es. Die Vorzeichen für das vierte Quartal sind eher mau.

New York. Ist ja alles nicht so schlimm, oder? Klar, vergangene Woche ging es an den Märkten ziemlich rasant nach unten. Der deutsche Leitindex DAX startete mit einem knapp fünfprozentigen Verlust in das vierte Quartal, der amerikanische S&P 500 wiederum verlor das erste Mal in diesem Jahr an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mehr als ein Prozent seines Wertes.