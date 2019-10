Preiswerte Schwellenländer

(c) REUTERS (LUCAS JACKSON)

Im Vergleich zu anderen Märkten sind Aktien in Emerging Markets derzeit günstig. Experten sehen Gründe für eine Aufholjagd.

Wien. In der weltweiten Finanzbranche gelten sie nach wie vor als die Wachstumsregionen der Zukunft: die Schwellenländer. Sie haben noch immer großes Aufholpotenzial, das vor allem von der starken jungen Bevölkerungsschicht unterstützt wird. Auch das Investmentumfeld habe sich für Anleger verbessert, meint Aneeka Gupta, Analystin beim US-Investmenthaus Wisdom Tree. Sie verweist auf die sektoriell veränderte Zusammensetzung der Schwellenländerbörse: „Diese hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und ist inzwischen ausgereifter. Die Zusammensetzung beinhaltet nunmehr eine größere Gewichtung an Finanz- und Technologieaktien und einen geringeren Anteil an Rohstoffaktien.“