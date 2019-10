Literaturnobelpreis wird zum Frauenrennen

(c) REUTERS (Pawel Kopczynski)

Nach dem schmutzigen Streit kämpft die Schwedische Akademie in Stockholm wieder um Würde: Hier wird eine Nobelpreis-Medaille zur Verleihung hergerichtet.

Europäische Männer sind fast chancenlos, wenn am Donnerstag zweimal der Literaturnobelpreis vergeben wird: Wie Externe jetzt mitentscheiden, wer zu den Favoritinnen gehört, und was aus dem Skandalpaar wurde.

Ein paar Tollkühne setzen heuer auf Peter Handke – zumindest beim britischen Wettanbieter Nicerodd. Sie bekämen das 21-Fache des Einsatzes, würde er gewinnen. Bei der Kanadierin Margaret Atwood winkt das Elffache, bei ihrer Landsfrau Anne Carson das Fünffache: Sie liegt an der Spitze, ihr dicht auf den Fersen ist die karibische Autorin Maryse Condé. Gute Chancen rechnen die Wetter auch der Chinesin Can Xue aus, der Russin Ljudmila Ulitzkaja sowie, wie so oft, dem Kenianer Ngugi wa Thiong'o und Haruki Murakami. Viel magisches Denken ist da im Spiel, aber auch das ausgeklügelte Kalkül von Literatur-Insidern.