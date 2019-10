ÖTV-Damen: Immer wieder Außenseiter

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Haas und Grabher hoffen in Linz auf Überraschungen.

Linz. Barbara Haas und Julia Grabher müssen über sich hinauswachsen, um beim am Montag beginnenden WTA-Turnier „Upper Austria Ladies“ in Linz die zweite Runde zu erreichen. Lokalmatadorin Haas, die in Oberösterreichs Hauptstadt bislang noch kein Spiel gewonnen hat, trifft auf die Lettin Anastasija Sevastova (WTA 18). Die Vorarlbergerin Grabher, ebenfalls dank Wildcard im Hauptbewerb, spielt gegen die Slowakin Viktória Kužmová (WTA 53).

Topfavoritin des 250.000-Dollar-Turniers ist nach der Absage der Weltranglistensiebenten Petra Kvitová die Niederländerin Kiki Bertens (WTA 8). Auch Bertens hat gleich zum Auftakt eine schwierige Aufgabe vor sich – ihr wurde die Russin Anastassija Pawljutschenkowa, Linz-Siegerin von 2015, zugelost. Die als Nummer zwei eingestufte Belinda Bencic (WTA 10) spielt gegen eine Qualifikantin.

Die Tschechin Barbora Strýcová, Linz-Siegerin von 2017, erhielt die Französin Alizé Cornet als erste Gegnerin. „Es wird ein hartes Match gegen Alizé, aber ich freue mich sehr, wieder zurück in Linz zu sein. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen“, sagte die Weltranglisten-34. Strýcová war bei der Auslosung im mit 24 Metern längsten E-Bus Österreichs selbst dabei. Nicht in Linz aufschlagen wird Vorjahressiegerin Camila Giorgi. Die Italienerin sagte wegen einer Verletzung kurzfristig ab.

Linz als letzte große Bühne

Das WTA-Turnier in Linz ist nach dem Aus für Bad Gastein 2015 für die rot-weiß-roten Tennisdamen die einzige Plattform, um sich auf der großen Bühne präsentieren zu können. Erfolgen laufen die ÖTV-Asse aber schon länger hinterher, mit Barbara Haas ist die beste Österreicherin als 149. deutlich außerhalb der Top 100 klassiert, Julia Grabher folgt auf Platz 240. Immerhin: Haas hat sich im Vergleich zum Vorjahr in der Weltrangliste verbessert, vor zwölf Monaten war sie noch die Nummer 192. Österreichs letzte Top-100-Spielerin war Yvonne Meusburger 2015.