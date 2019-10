Johnsons Brexit-Strategie zerbröselt

Der britische Premierminister appelliert neuerlich an die EU, auf seine „Kompromissvorschläge“ über den Austritt einzugehen. Aber in Europa hat niemand Zeit für Boris Johnson. Bis Ende der Woche will Brüssel eine Entscheidung fällen.

London. Der britische Premierminister, Boris Johnson, kommt mit seiner Brexit-Strategie gehörig ins Straucheln. „Wir treten in 25 Tagen aus. Wir können es mit einem Deal machen, wenn die EU dazu bereit ist“, schrieb er am Sonntag in einem Beitrag für das Pro-Brexit-Massenblatt „The Sun“. Großbritannien habe Kompromissvorschläge gemacht, es sei nun an der EU, „dass wir uns in der Mitte treffen können“. Brexit-Minister Stephen Barclay erklärte: „Wir geben nicht klein bei.“



Die Moralappelle an die Brexit-Truppen wurden offensichtlich notwendig, nachdem am Freitag die Regierung in einer Gerichtsvorlage zu erkennen gegeben hatte, man werde sich nötigenfalls an das Gesetz halten und eine Verlängerung der Frist für den Brexit beantragen. Genau das hatte Johnson bisher ausgeschlossen, und Freitagabend bekräftigte er auf Twitter: „Neuer Deal oder kein Deal – aber keine Verschiebung.“