Druck auf Kosovo zu Gesprächen mit Serbien

(c) APA/AFP/ARMEND NIMANI

Die Wiederbelebung des Dialogs mit Belgrad ist die größte Herausforderung für neue Regierung in Prishtina.

Belgrad/Prishtina. Wer mit wem nach Kosovos vorgezogener Parlamentswahl am Sonntag ins Regierungsboot steigen wird, dürften die nächsten Tage zeigen. Klar ist, dass der Druck auf die Verantwortlichen in Prishtina zunehmen wird, an den Verhandlungstisch mit Belgrad zurückzukehren: Die Wiederbelebung des festgefahrenen Dialogs mit Serbien zur Einigung auf ein rechtlich verbindliches Nachbarschaftsabkommen wird für die künftige Regierung des Kosovo die größte Herausforderung sein.