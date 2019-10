Live Wir starten mit Ihnen ab 6 Uhr live in den Nachrichtentag.

Das Wichtigste im Überblick

Auftrag an Sebastian Kurz. Am Montag erteilt Bundespräsident Van der Bellen ÖVP-Chef Sebastian Kurz den Regierungsauftrag - der Auftakt zu den Koalitionsgesprächen. Aber selbst nach einer Regierungsbildung wird im Parlament weiterverhandelt werden: etwa über Verfassungsmehrheiten oder neue U-Ausschüsse. Ein Überblick über künftige Mehrheitsverhältnisse. Mehr dazu. [premium]

Wahltriumph für Portugals Sozialisten. Anders als in anderen EU-Ländern gibt in Portugal die Linke weiter und sogar gestärkt den Ton an. Die Sozialistische Partei von Ministerpräsident António Costa errang am Sonntag bei der Parlamentswahl im früheren Euro-Krisenland einen klaren Sieg. Die bisher stärkste Fraktion im Parlament, die konservative Sozialdemokratische Partei (PSD), musste sich mit Platz zwei begnügen. Mehr dazu.

Macrons Brexit-Frist. Die Europäische Union will bis Ende kommender Woche entscheiden, ob ein Brexit-Deal mit Großbritannien möglich ist. Das teilte der französische Präsident Emmanuel Macron dem britischen Premierminister Boris Johnson am Sonntag mit. Brüssel bleibt also hart. Und Johnson? Der soll sich bereits Strategien überlegt haben, um die vom Parlament angeordnete Brexit-Verschiebung zu vermeiden. Mehr dazu. [premium]

Kopf-an-Kopf-Rennen bei Kosovo-Wahl. Im Kosovo haben die Oppositionsparteien Vetevendosje und LDK die Parlamentswahl gewonnen. Die linksnationalistische Vetevendosje landete auf Platz eins. Die Mitte-rechts-Partei LDK landete demnach knapp dahinter. Die bisherigen Regierungsparteien mussten dagegen Verluste hinnehmen. Mehr dazu.

Bin ich der Vater? Ein Mann zahlte jahrelang Alimente für ein Kind. Nachdem die Ehe in die Brüche gegangen war, stellte sich aber heraus, dass es gar nicht seines war. Kann er nun das Geld von der Mutter zurückfordern? Nur, wenn die Mutter gelogen hat. Mehr dazu. [premium]