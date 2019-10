Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Eine Woche nach der Nationalratswahl hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute ÖVP-Chef Sebastian Kurz, den Vertreter der stimmstärksten Partei, mit der Regierungsbildung beauftragt. Kurz wird nun also mit Sondierungsgesprächen mit allen im Parlament vertretenen Parteien beginnen - und zwar in Reihenfolge von deren Stärke bei der Wahl. Mit anderen Worten: Zuerst ist SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner an der Reihe, ehe die Parteispitzen von FPÖ, Grünen und Neos zu Gesprächen geladen werden.

Zur Ausgangssituation: Die Volkspartei hat drei Optionen für Zweier-Koalitionen - sowohl mit der SPÖ als auch mit FPÖ und den Grünen würde sie auf eine solide Mehrheit im Nationalrat kommen. Die Neos könnten höchstens als ergänzender Partner fungieren.

Das Wichtigste im Überblick

Neuausrichtung der US-Politik in Syrien: Der Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien markiert eine Wende in dem Bürgerkriegsland. Die USA machen den Weg für eine türkische Intervention frei und lassen ihre kurdischen Verbündeten im Stich. Donald Trump will so Wahlversprechen einlösen. Doch der Schritt könnte Syriens Machthaber Bashar al-Assad zu Gute kommen, berichtet unsere Korrespondentin Susanne Güsten. Mehr dazu.

Wahlen, Wahlen, Wahlen: Sowohl in Portugal, im Kosovo als auch in Tunesien wurde gewählt. Während in Portugal die europaweit eher totgesagten Sozialisten triumphieren, landete im Kosovo die linksnationalistische Vetevendosje mit knapp 26 Prozent auf Platz eins. Tunesien wiederum steht eine schwierige Regierungsbildung bevor.

Medizin-Nobelpreis vergeben: Die Nobelpreis-Woche ist eröffnet. Der Preis für Medizin geht für ihre zellbiologische Forschung an William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe und Gregg L. Semenza (mehr dazu). Morgen wird der Physik-, am Mittwoch der Chemie-Nobelpreis vergeben. Am Donnerstag werden dann erstmals zwei Literatur-Nobelpreisträger bekanntgegeben. Und am Freitag folgt der Friedensnobelpreis.

Gusenbauer verkauft Recyclingfirma an Lidl: Ex-Kanzler Gusenbauer und sein Partner Shklarek haben die Sky Plastic an die deutsche Schwarz-Gruppe verkauft. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Jetzt dreht der Letzte das Licht ab: Bei der Liste Jetzt kündigen Parlamentsklub und Partei ihre Mitarbeiter. Ein Comeback könnte es bei der Wien-Wahl geben – dann aber mit einem Billig-Wahlkampf. Mehr dazu.

350. Todestag von Rembrandt: Der Taschen-Verlag hat eine Materialschlacht angestrengt angesichts des 350. Todestags von Rembrandt - inklusive eines neuen Werkverzeichnisses. Mehr dazu.

Wladimir Putin, der Pilzsammler: Der russische Präsident verbrachte vor dem 67. Geburtstag seinen Kurzurlaub erneut in Begleitung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Sibirien. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Zeit der Regierungsbildung, Zeit der Rituale: Wir können uns auf langwierige Verhandlungen einstellen, hat Martin Fritzl in seiner Morgenglosse geschrieben. Mehr dazu.