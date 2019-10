Klima-Demo in Wien von Polizei aufgelöst

Etwa hundert Demonstranten haben am Montag den Platz der Menschenrechte in Wien besetzt. Das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion hat für die gesamte Woche gewaltfreie Störaktionen angekündigt.

Das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion hat am Montag ihre erste Aktion in Wien gestartet. Um 12 Uhr versammelten sich die Aktivisten am Platz der Menschenrechte in Wien, um die Straßen an der Ecke Getreidemarkt und Mariahilferstraße zu blockieren. Die Organisatoren sprachen auf Twitter von „mehr als hundert“ Teilnehmern. "Wir bleiben bis zur Auflösung", kündigte ein Aktivist an. Diese folgte etwa drei Stunden später.

APA/HELMUT FOHRINGER

Die Polizei hatte den Aktivisten ein Ultimatum gestellt, die Demo bis 14:25 aufzulösen. Ein Großteil der Teilnehmer verließen daraufhin die Kundgebung. Etwa 30 Personen blieben trotz mehrmaliger Aufforderungen noch auf der Straße, berichtete die Polizei. Jene, die zurückblieben, wurden wegen anzeigt, verkündete die Polizei Wien auf Twitter. Die Menschen wurden von den Beamten weggetragen.

APA/HELMUT FOHRINGER

Die Gruppierung hatte schon im Vorfeld bekannt gegeben, die ganze Woche über mit gewaltfreien Störaktionen gegen "Klimakatastrophe und ökologischen Kollaps" zu protestieren. "Wir wollen zeigen, dass ziviler Ungehorsam funktioniert", sagte Aktivistin Julia Weiß im Vorfeld.

Seit 11:55 findet im Bereich der #Babenbergerstraße eine nicht angezeigte Kundgebung statt. Aufgrund der damit einhergehenden erheblichen Beeinträchtigungen werden die Teilnehmer*innen via Lautsprecher aufgefordert die Kundgebung zu beenden und bis 14:25 Uhr auseinanderzugehen. — POLIZEI WIEN (@LPDWien) October 7, 2019

Bisher friedliche Aktion

Bis auf einen kurzen Hup-Protest einiger Autofahrer verlief die Aktion auf der Kreuzung Getreidemarkt mit der Babenbergerstraße vorerst friedlich. Per Aussendung teilte die Bewegung mit, dass entstandene Verzögerung im Verkehr ihnen zwar leidtuen würden, aber die Untätigkeit der Politik ließe keine andere Wahl. 15 Minuten später gab es dann auch keinen direkten Kontakt mit dem Autoverkehr mehr, die Polizei hatte diesen zügig umgeleitet.

Im Zentrum der Blockade befand sich eine Erdscheibe aus Aluminium, an die sich anfangs rund zehn Aktivisten angeklebt hatten. Mehrere Tuben Superkleber luden ein, es ihnen gleich zu tun, Schilder warnten mit den Worten "Vorsicht, ich bin angeklebt". Andere der betont friedlichen Rebellen verteilten Infomaterial an Passanten. "Aus Liebe zu den Menschen, Pflanzen und Tieren, stehen wir auf um zu rebellieren", sang eine Aktivistin, später skandierte man gemeinsam den Pop-Klassiker "Lollipop“.

Ein Aktivist hatte per Megafon die drei XR-Forderungen verlautbart: "Handelt sofort" gegen die Klimakrise und "setzt eine unabhängige Bürgerinnenversammlung ein". Letztere solle rechtlich bindende Gesetzesvorschläge ausarbeiten, denn der Politik traue man nicht mehr. Die Blockade war gegen 13.30 Uhr weiterhin in Gange, man rechne aber mit einer baldigen Räumung, wobei die "Angeklebten" möglicher vorübergehend festgenommen werden könnten, sagte ein Aktivist.

More than one hundred Rebels are peacefully blocking traffic in Vienna. We brought the earth, our choir and lots of beautiful human beings with us. #ExtinctionRebellion #XRWien #XRAustria #InternationalRebellion pic.twitter.com/TrI5OVZWWF — Extinction Rebellion Austria (@XRebellionAT) October 7, 2019

Internationaler Protest

ref_src=twsrc%5Etfw">#JetztHandeln #Rebellion pic.twitter.com/7olwkUYqdn — Extinction Rebellion Austria (@XRebellionAT) October 7, 2019

Auch international, in 60 Städten weltweit, hatten sie Aktionen angekündigt. In Amsterdam und London ist es am Montag zu dutzenden Festnahmen gekommen. In Amsterdam hatten die Demonstranten am Montagmorgen eine wichtige Durchgangsstraße beim Amsterdamer Reichsmuseum blockiert und Dutzende kleine Zelte aufgestellt. Die Amsterdamer Polizei nahm etwa 50 Demonstranten vorläufig fest. Die Protestaktion solle beendet werden, teilte die Polizei am Montag mit. Im Londoner Regierungsviertel Westminster blockierten Aktivisten frühen Montag eine Brücke und mehrere Straßen, bisher wurden 21 Aktivisten festgenommen, insgesamt beteiligten sich laut den Veranstaltern 10.000 Personen an den dortigen Protesten. Auch in Berlin, Australien und Neuseeland kam es zu Protesten.