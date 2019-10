Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion hat für die gesamte Woche gewaltfreie Störaktionen angekündigt.

Das Klima-Aktionsbündnis Extinction Rebellion hat ihre erste Aktion in Wien gestartet. Am Montag um 12 Uhr versammelten sich die Aktivisten am Platz der Menschenrechte in Wien, um die Straßen an der Ecke Getreidemarkt und Mariahilferstraße zu blockieren. Die Organisatoren sprachen auf Twitter von „mehr als hundert“ Teilnehmern.

Die Gruppierung hatte schon im Vorfeld bekannt gegeben, die ganze Woche über mit gewaltfreien Störaktionen gegen "Klimakatastrophe und ökologischen Kollaps" zu protestieren. "Wir wollen zeigen, dass ziviler Ungehorsam funktioniert", sagte Aktivistin Julia Weiß im Vorfeld.

More than one hundred Rebels are peacefully blocking traffic in Vienna. We brought the earth, our choir and lots of beautiful human beings with us. #ExtinctionRebellion #XRWien #XRAustria #InternationalRebellion pic.twitter.com/TrI5OVZWWF — Extinction Rebellion Austria (@XRebellionAT) October 7, 2019

ref_src=twsrc%5Etfw">#JetztHandeln #Rebellion pic.twitter.com/7olwkUYqdn — Extinction Rebellion Austria (@XRebellionAT) October 7, 2019

Auch international, in 60 Städten weltweit, hatten sie Aktionen angekündigt. In Amsterdam und London ist es am Montag zu dutzenden Festnahmen gekommen. In Amsterdam hatten die Demonstranten am Montagmorgen eine wichtige Durchgangsstraße beim Amsterdamer Reichsmuseum blockiert und Dutzende kleine Zelte aufgestellt. Die Amsterdamer Polizei nahm etwa 50 Demonstranten vorläufig fest. Die Protestaktion solle beendet werden, teilte die Polizei am Montag mit. Im Londoner Regierungsviertel Westminster blockierten Aktivisten frühen Montag eine Brücke und mehrere Straßen, bisher wurden 21 Aktivisten festgenommen, insgesamt beteiligten sich laut den Veranstaltern 10.000 Personen an den dortigen Protesten.

Auch in Berlin, Australien und Neuseeland kam es zu Protesten.

