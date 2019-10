Wien-Premiere im Votivkino!

Zwischen Isabel (Michelle Williams) und Theresa (Julianne Moore) liegen Welten. Während Isabel jeden Tag für den Erhalt eines Waisenhauses in Kalkutta kämpft, kennt die Multimillionärin Theresa solche Probleme nur aus der Zeitung. Trotzdem will sie Isabels Lebenswerk vor der Schließung retten und bietet ihr eine großzügige Summe Geld an. Einzige Bedingung ist ein persönliches Kennenlernen in New York. Nur widerwillig macht sich Isabel auf den Weg und trifft mitten in den Hochzeitsvorbereitungen von Theresas 21-jähriger Tochter Grace (Abby Quinn) in New York ein. Bevor sie sich versieht, ist sie nicht nur Teil der luxuriösen Hochzeitsgesellschaft, sondern trifft dort auch ihre alte Liebe Oscar (Bill Crudup). Isabel erkennt, dass sie und ihr Projekt nicht zufällig ausgewählt wurden. Denn Theresa weiß um ihr so lang gehütetes Geheimnis und fordert einen weit höheren Preis von Isabel um das Waisenhaus zu retten.

Datum & Ort

Donnerstag 24.Oktober 2019

Filmbeginn 20 Uhr

VOTIVKINO

Währingerstrasse 12

1090 Wien

Weitere Informationen und Trailer unter: www.filmladen.at/film/after-the-wedding

Gewinnspiel: „Die Presse“ verlost Tickets für die Wien-Premiere. Einfach nachfolgende Frage beantworten und mit etwas Glück besuchen Sie die Premiere mit einer Begeleitperson.

>>> Zum Gewinnspiel! <<<

Die Teilnahme ist bis 21. Oktober - 9 Uhr möglich. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Eine Ablöse in bar ist nicht möglich.