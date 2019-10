Mit ihm kippt die FPÖ nach Linz

Lang hat Manfred Haimbuchner auf den richtigen Moment gewartet. Am 17. Mai war er da. Nun will der Oberösterreicher das Machtvakuum nutzen – und die Partei in seine Richtung lenken.

Manfred Haimbuchner hat, das kann man durchaus anerkennen, in der Vergangenheit ein Gespür für Timing entwickelt. Wann immer sich der richtige Zeitpunkt abzeichnete, setzte er Akzente. In den vergangenen Jahren kam der passende Moment dafür noch selten: Haimbuchner war zwar in Linz Landesparteichef der FPÖ und stellvertretender Landeshauptmann. Aber die Macht der freiheitlichen Partei war in einer ganz anderen Stadt konzentriert: Wien. Hier saß Heinz-Christian Strache lang als unumstrittener Bundesparteiobmann, später sogar als Vizekanzler.



Zumindest bis zum Abend des 17. Mai, als die Republik zum ersten Mal das Ibiza-Video zu sehen bekam. Die FPÖ brauchte plötzlich einen neuen Obmann. Herbert Kickl überlegte, lotete die Alternativen aus – auch bei Haimbuchner. Am Ende des Tages war es aber Norbert Hofer, der die Parteiführung übernahm. Für Haimbuchner ergab sich eine andere Chance: Jetzt war der Moment gekommen, um sich als einer der entscheidenden Faktoren in der Partei zu etablieren. Dafür musste Haimbuchner aber schnell sein.