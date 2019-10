Katharina Liensberger ist eine der größten Hoffnungen im ÖSV-Damenteam. Doch nach einem Materialwechsel droht der Vorarlbergerin eine Sperre.

Wien. Die Einberufung ging am Montag per Mail auch an Katharina Liensberger: Trainingskurs der ÖSV-Technikdamen auf dem Hintertuxer Gletscher, knapp drei Wochen vor dem Weltcupauftakt in Sölden (26. Oktober). Allerdings lautete eine Auflage, mit regelkonformem Material anzureisen. Das aber kann die Vorarlbergerin nicht.