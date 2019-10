Farbenlehre im Fußball

Max Wöber möchte seine Chance im ÖFB-Team nützen. Den Rapid-Eklat hat er abgehakt.

Wien. Trifft sich ein Nationalteam, hat es noch nie eine Rolle gespielt, bei welchem Klub der jeweilige Spieler engagiert ist. Das trifft auch auf Österreichs Fußball zu; jetzt steht Maximilian Wöber erstmals als Spieler von RB Salzburg im ÖFB-Kader. Dass sein im August vollzogener Transfer zum Meister in Hütteldorf hohe Wellen schlug und Beleidigungen durch die Fans nach sich zog, ist ihm bekannt. Wöber, 21, war beim ÖFB-Termin vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Israel (Donnerstag, 20.45 Uhr, live ORF eins) um Deeskalation bemüht: „Die Sache ist vorbei. Das ist passiert – und fertig.“

Bei allen Beschwichtigungsversuchen wurde aber deutlich, dass Wöber die Aktionen doch getroffen haben. Er habe die Proteste erwartet, „aber nicht, dass meine Familie so beschimpft wird, sondern, dass es gegen mich geht, wie es sein sollte“. Er habe die Vorkommnisse im Familienkreis besprochen, erleben wolle so etwas keiner. Dass sich Rapid-Präsident Michael Krammer und Sport-Geschäftsführer Zoran Barišić entschuldigten, ist das Mindeste. Warum Strafen bzw. Konsequenzen ausbleiben, ist höchst zweifelhaft.

Lieber als über Grün-Weiß sprach der 21-Jährige über die „Roten“. Bei Salzburg werde professionell gearbeitet, das Trainingsniveau erreiche sicher das der deutschen Bundesliga, so der Ex-Ajax- und -Sevilla-Profi. Seit dem 3:4 an der Anfield Road sei ohnehin alles rosa bei den „Roten Bullen“. Es ist selten, dass eine Niederlage eine so breit gestreute Glückseligkeit hinterlässt.

Im ÖFB-Team etablieren

Die Rückkehr nach Österreich war für Wöber „richtig. Ich habe diesen Schritt bewusst gemacht, weil es wichtig war, Spielpraxis zu bekommen.“ Das bedeute jedoch nicht, dass der 21-Jährige in einiger Zeit nicht wieder den Sprung ins Ausland wagen will. Hilfreich wären dafür nicht nur Erfolge mit Salzburg, sondern auch mit dem Nationalteam – etwa mit der Qualifikation für die EM 2020.

Für Rot-Weiß-Rot muss sich Wöber, für den verletzten Philipp Lienhart nachnominiert, zunächst etablieren. Das ist angesichts der großen Auswahl in der Innenverteidigung kein leichtes Unterfangen. „Doch es muss mein Anspruch sein, Stammspieler zu werden oder zumindest jedes Mal dabei zu sein.“ (ag.)