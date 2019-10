Wir starten mit Ihnen ab 6 Uhr live in den Nachrichtentag.

Das Wichtigste im Überblick:

Kurz trifft Rendi-Wagner und Hofer: Nachdem ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Montag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Regierungsbildung beauftragt wurde, beginnen heute die Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionsverhandlungen. Um 11 Uhr trifft Kurz die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu einem Vieraugengespräch im Winterpalais in der Himmelpfortgasse, um 15 Uhr ist dann FPÖ-Chef Norbert Hofer an der Reihe. Mehr dazu.

Republikaner empört über Trump: Führende Republikaner werfen dem US-Präsidenten vor, die Kurdenmilizen in Nordsyrien im Stich zu lassen und damit ihr Leben angesichts einer erwarteten türkischen Militäroffensive aufs Spiel zu setzen. Mehr dazu.

Kein FPÖ-Mandat für Philippa Strache: Am Montagabend wurde bekannt, dass die FPÖ Wien jegliche Vorwürfe gegen die Familie Strache aufklären wolle, bevor man der Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ein Mandat zugestehe. Mehr dazu.

Physik-Nobelpreis wird vergeben: Gestern wurde der Medizin-Nobelpreis vergeben, heute ist die nächste Kategorie an der Reihe. Die Auszeichnung ist wie im Vorjahr mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 830.000 Euro) dotiert. Morgen folgt dann der Chemie-Nobelpreis.