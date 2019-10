Wirecard hebt Umsatzziel um zwei Milliarden Euro an

Der deutsche Zahlungsdienstleister Wirecard will schneller wachsen als bisher geplant. Grund für den gestiegenen Optimismus: das weltweite Transaaktionsvolumen wächst rasch.

Das Topmanagement des Zahlungsdienstleister Wirecard mit CEO Markus Braun an der Spitze nutzt den heutigen Kapitalmarkttag in New York, um den Anlegern eine aufpolierte „Vision 2025" zu präsentieren: Bis 2025 soll der Konzernumsatz auf mehr als zwölf Milliarden Euro und der Betriebsgewinn (Ebitda) auf mehr als 3,8 Milliarden Euro steigen, wie Wirecard am Dienstag vor einem Kapitalmarkttag mitteilte. Grundlage dafür soll ein Wachstum der abgewickelten Transaktionen auf mehr als 810 Milliarden Euro im Jahr 2025 sein. Bislang hatte sich der Konzern aus Aschheim bei München im Rahmen seiner "Vision 2025" einen Konzernumsatz von mehr als zehn Milliarden Euro, einen Betriebsgewinn von mehr als 3,3 Milliarden Euro sowie ein Transaktionsvolumen von mehr als 710 Milliarden vorgenommen.

Wirecard wickelt für Einzelhändler, Flug- und Bahnkonzerne sowie Telekommunikationsfirmen auf der ganzen Welt Zahlungen ab und kassiert dafür Gebühren. Der Konzern setzt vor allem auf die Auswertung von Online-Bezahldaten, um Kunden Zusatzangebote wie Kredite oder Versicherungen anbieten zu können. Seit Jahren boomt das Geschäft, vor gut einem Jahr ersetzte Wirecard die Commerzbank im Dax.

(Reuters)