Als Frau erfolgreich um mehr Geld verhandeln

Mehr Gehalt zu fordern fällt Frauen, auch wegen stereotypen Rollenbildern, oft schwieriger als Männer. Mit Personalchefin und Coach Claudia Irsfeld hat die „Presse“ über das „weibliche Verhandlungsdilemma“ und Strategien für erfolgreiche Gehaltsforderungen gesprochen.

Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als Männer und bekommen durchschnittlich 40 Prozent weniger Pension. Das hat viele Ursachen, wie Teilzeitarbeit und die Abwesenheit von Frauen in Führungspositionen. Aber auch die Art und Weise, wie Frauen um Gehalt verhandeln, sei ein Grund für das geringere Einkommen, meint Personalexpertin Claudia Irsfeld. In ihrem Buch „Frauen und Gehalt: So verhandeln Sie gelassen und erfolgreich“ geht sie auf geschlechtsspezifischen Muster ein und das Verhandlungsdilemma, in dem Frauen stecken. Mit der „Presse“ hat sie über die Strategien für bessere Gehaltsverhandlungen gesprochen.

In Ihrem Buch beschreiben Sie ein "weibliches Verhandlungsdilemma". Was genau meinen Sie damit?

Vielleicht ging es auch Ihnen so, als für sich selbst Ihr erstes Gehalt verhandeln mussten, da haben Ihnen wahrscheinlich andere geraten, selbstbewusst aufzutreten, mit der Faust auf den Tisch zu hauen, mit dem Nachsatz „Dann geht das schon!“. Vielleicht ist Ihnen dabei etwas mulmig geworden, weil Sie in ähnlichen Situationen vielleicht nicht nur gute Erfahrungen mit Ihrem Selbstbewussten gesammelt haben. Diese Aussagen sind Klassiker und ja, im Prinzip sind sie richtig in dem Sinne, dass jede Person, die etwas haben möchte, wissen muss, welchen Wert sie einbringt und sich schlau macht, wie die Gegenüber diesen Wert einschätzen. Das muss man gut argumentieren und kommunizieren können. Das ist die Pflicht, sie gilt für alle, für Männer und Frauen.

Was ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen beim Verhandeln?

Frauen müssen aufgrund von Genderstereotypen noch eine Extraschleife laufen. Die Stereotypen besagen, Männer seien handlungsorientiert, selbstbewusst, durchsetzungsfähig, führungsstark, während Frauen als gemeinschaftlich orientiert, fürsorglich, liebevoll und bescheiden gelten. Für Männer ist das recht komfortabel, da ihre Zuschreibungen dem entsprechen, was landläufig von Führungskräften erwartet wird. Nämlich, klar auf den Punkt sagen, was man will.

Warum sollen Frauen dann nicht einfach ähnlich fordernd auftreten? Immerhin erwarten das Führungskräften offenbar.

Wenn Frauen nur fordernd auftreten, verstoßen Sie gegen die Rollenerwartungen. Jetzt wird aus der Norm eine Regel und dieses kontrastereotypische Verhalten wird mit Sympathieentzug bestraft. Das hat drei Konsequenzen.

Welche?

Frauen können erstens Männer nicht einfach kopieren, zweitens machen Frauen eher schlechte Erfahrungen, wenn sie nur selbstbewusst auftreten, weshalb sie es oft sein lassen und sich für das „normkonforme“, bescheidene Verhalten entscheiden. Drittens ist die bescheidene Reaktion der Frauen keine Eigenschaft, sondern eine Reaktion auf ihre Umwelt. Zeigen sich Frauen nur selbstbewusst in Gehaltsverhandlungen wird Ihnen vielleicht Kompetenz zugesprochen, wahrscheinlich aber keine Sympathie. Zeigen sich Frauen bescheiden, wird Ihnen wahrscheinlich keine Kompetenz zugesprochen, wahrscheinlich aber Sympathie. Das ist das Dilemma, das es nur für Frauen und nicht für Männer in dieser Form gibt. Beides ist gehalts- und karriereschädlich!

Welche konkreten Tipps geben Sie Frauen?

Jede Person, ob Frau oder Mann, muss sich genau auf solche Termine vorbereiten und kann dabei viel von „herkömmlichen“ Strategien lernen. Bei Frauen ist das aber eben nur der halbe Weg und damit auch der Grund, warum so viele Ratgeber zum Gehaltsverhandeln für Frauen nicht funktionieren. Sie sind oft von Männern geschrieben und berücksichtigen nur die männliche Perspektive, die kein Dilemma kennt. Einer meiner wesentlichen Tipps ist: Neben dem handlungsorientierten Verhalten auch gemeinschaftlich orientiertes Verhalten zu zeigen. Das bedeutet: Hart verhandeln und gleichzeitig den Nutzen für andere herausstellen.

Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit Mitarbeitern gemacht, die mehr Gehalt wollten?

Gute. Ich finde es fair, einer Person, die mehr leistet, mehr Geld zu bezahlen. Wichtig sind mir dabei die Argumente und die Vorbereitung. Kann ich sie nachvollziehen oder sind sie aus den Fingern gesogen? Sollte einmal kein Konsens bestehen, sehe ich das auch nicht per se als negativ an. Wichtig ist, ein Verständnis zu schaffen, was sich ändern muss, um ein bestimmtes Plus an Gehalt zu realisieren. Dann kann man gemeinsam dran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen. Meine eigenen Mitarbeiterinnen halte ich an, eine Art Erfolgstagebuch zu schreiben. So lässt sich über ein Jahr eine Entwicklung abbilden und es wird nichts vergessen, nur weil es schon acht Monate her ist. Glücklicherweise arbeitete ich in einem Unternehmen, dass sich sowieso einmal im Jahr automatisch alle Gehälter anschaut, Gehaltsrunden sind ein fester Bestandteil des Jahres und müssen nicht einzeln verhandelt werden. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen mit einem transparenten Gehaltsmodell sowie festen und transparenten Gehaltsbändern.

Welchen Mehrwert haben Frauen, wenn Sie sich an Ihre Tipps halten?

Das Wissen um die Muster und Mechanismen nimmt Frauen erstens die Last von den Schultern, dass sie selbst schuld seien an schlechten Verhandlungsergebnissen oder gar am Gender Pay Gap. Und zweitens können Frauen mit diesem Wissen Verhandlungen anders vorbereiten und damit ein besseres Ergebnis für sich erzielen. Insgesamt will ich Frauen stärken, sich überhaupt mit dem Thema Geld und Gehalt näher zu befassen und es aus der Tabu-Zone herausholen.