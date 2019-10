ÖVI zieht auf die Mariahilferstraße

950 Quadratmeter von Bank Austria Real Invest gemietet

Der ÖVI, der Österreichische Verband der Immobilienwirtschaft wird demnächst aus den bisherigen Vereinsräumlichkeiten in der Favoritenstraße ausziehen. Dazu wurden soeben in der Mariahilferstraße 116 in 1070 Wien Büroflächen in der Größe von 950 m² angemietet.

Der Bezug ist nach Angaben des ÖVI für Frühjahr 2020 geplant. Als Vermieter fungiert die Bank Austria Real Invest. Otto Immobilien hat sowohl Mieter als auch Vermieter als Makler beraten.