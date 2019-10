Neue IWF-Chefin: Deutschland soll mehr für Wirtschaft ausgeben

Mit zusätzlichen Ausgaben in den Bereichen Infrastruktur

und Forschung könnte das Wachstum gefördert werden, sagte Kristalina Georgiewa.

Nach Meinung der neuen IWF-Chefin Kristalina Georgiewa, die am 1. Oktober das Amt von der Französin Christine Lagarde, übernommen hat, sollte Deutschland seine Wirtschaft mit höheren Ausgaben ankurbeln. Vor allem zusätzliche Ausgaben in den Bereichen Infrastruktur und Forschung hätten das Potenzial, das Wachstum zu fördern, sagte Georgiewa am Dienstag laut Redeprotokoll.

Angesichts einer sich abzeichnenden Abkühlung der Weltwirtschaft sei es für die Länder mit fiskalischem Spielraum wie Deutschland, die Niederlande und Südkorea jetzt Zeit, diesen Weg vorzubereiten, sagte die frühere Geschäftsführerin der Weltbank und EU-Kommissarin in Washington. Niedrige Zinsen ließen manchen Regierungen noch mehr Spielraum.

Deutschland widerspricht EU-Kommission

Zuvor hatte die deutsche Regierung mitgeteilt, dass sie momentan keine Konjunkturspritzen plane. Es gebe in Europa eine wirtschaftliche Delle, aber noch keine Krise, sagte eine Regierungsvertreterin am Dienstag vor den Beratungen der Euro-Finanzminister diese Woche in Luxemburg. Deutschland investiere bereits auf Rekordniveau und mobilisiere mit dem Klimapaket in den nächsten Jahren weitere 54 Mrd. Euro.

Die Regierung reagiert damit sehr zurückhaltend auf Forderungen der EU-Kommission, die sich für vorsorgliche Konjunkturhilfen einsetzt, um eine lange Phase mit geringen Wachstumsraten zu vermeiden. Vor allem wohlhabendere Staaten wie Deutschland oder die Niederlande mit Spielraum im Haushalt sollten ihren Beitrag leisten, wie aus einem Papier der EU-Kommission hervorgeht. Die Regierungen sollten jetzt agieren, da jegliche Maßnahmen Zeit bräuchten, ihre Wirkung zu entfalten.