Wenn der Krieg kommt

Eine Stadt an der Grenze zum kurdisch beherrschten Nordsyrien erlebte die Vorbereitungen der Armee zum Angriff. Man will eine 100 Kilometer lange, rund 30 km tiefe „Sicherheitszone“ als Schutz vor Terroristen schaffen. Eine Reportage.

Spätsommerliche Abendsonne liegt über den Baumwollfeldern um Akçakale, einer türkischen Kleinstadt an der Grenze zu Nordwestsyrien. Bäuerinnen in bunten Kopftüchern arbeiten gebückt in den Feldern und pflücken weiße Büschel von den Stauden; halb nackte Kleinkinder spielen an der Schotterstraße, die an der Grenze entlang verläuft.