Das Wichtigste im Überblick:

Kurz spricht mit Meinl-Reisinger und Kogler: Heute setzt ÖVP-Chef Sebastian Kurz die Sondierungsgespräche für mögliche Koalitionsverhandlungen fort. Neos-Chefin Meinl-Reisinger trifft er um 11 Uhr im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse, ehe er um 17:30 Uhr mit Grünen-Chef Werner Kogler zu einem Vieraugengespräch zusammenkommt.

Türkischer Militärschlag: Bereits vor der geplanten Offensive im Nordosten Syriens hat die Türkei nach eigenen Angaben eine Nachschubroute kurdischer Kämpfer an der syrisch-irakischen Grenze angegriffen. Ziel sei es gewesen, „vor dem Einsatz in Syrien“ eine häufig von Kurden genutzte Transitstrecke zwischen dem Irak und Syrien zu unterbrechen. Der erwähnte Einsatz dürfte aktuellen Meldungen zufolge, bereits in Kürze erfolgen. Mehr dazu. (Zur Reportage „Wenn der Krieg kommt“ von unserer Korrespondentin Susanne Güsten)

Weißes Haus ist unkooperativ: Das Weiße Haus erklärt in einem achtseitigen Brief an den Kongress, warum es in der Ukraine-Affäre nicht kooperiert. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, spricht von einem "rechtswidrigen Versuch", die Wahrheit unter Verschluss zu halten.

Kickl überholt Hofer: Der geschäftsführende freiheitliche Klubobmann Herbert Kickl nimmt FPÖ-Chef Norbert Hofer bei der Nationalratswahl durch Vorzugsstimmen den ersten Listenplatz auf der Bundesliste ab. Der Ex-Innenminister erzielte ausreichend Vorzugsstimmen - und das, obwohl die Vorzugsstimmen aus Wien noch gar nicht ausgezählt sind. Mehr dazu.

Wie geht es mit Philippa Strache weiter? Heute klärt sich endgültig, ob die Frau von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in den Nationalrat einziehen darf. Außerdem wird Strache wird ihre Rolle als "Tierschutz-Beauftragte" der FPÖ endgültig verlieren. Mehr dazu.