Österreichs verkannter Stolperstein

Als Teamchef von Israel gastiert Andreas Herzog im Happel-Stadion. Nichts wäre für Österreichs Rekordspieler eine größere Genugtuung als ein Sieg in der Heimat.

Die Losfee beweist manchmal Sinn für die besondere Paarung. Da landet Red Bull Salzburg im Vorjahr in der Europa League ausgerechnet in der Gruppe von Schwesterklub Leipzig, da muss sich Deutschland nach der Nations League nun in der EM-Qualifikation schon wieder mit Erzrivale Niederlande herumschlagen. Und natürlich hat das Schicksal auch Andreas Herzog, Teamchef von Israel, zwei EM-Qualifikationsduelle mit seiner Heimat Österreich beschert. Das erste hat Herzog in Haifa schon sensationell 4:2 gewonnen, das zweite steigt am Donnerstag in Wien (20.45 Uhr, live ORF eins).