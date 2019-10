Tödlicher Anschlag auf Synagoge

(c) imago images/xcitepress (xcitepress/Christian Essler via www.imago-images.de)

Ein 27-jähriger Deutscher soll zwei Menschen in Halle erschossen haben. Augenzeugen in Halle schildern der „Presse“ die Tat.

Halle. Eine gespenstische Atmosphäre hat sich über die deutsche Stadt Halle an der Saale gelegt. Am Himmel sind dunkle Wolken aufgezogen. Bald gießt es aus Strömen. Aber auf den Straßen ist ohnehin niemand, der es nicht sein muss. „Gebäude und Wohnungen nicht verlassen. Von Fenstern und Türen fernhalten“: So hatten es die Behörden angeordnet. Kaufhäuser und Wirtshäuser haben vielfach geschlossen. Der Bahnhof ist gesperrt. Halle ist an diesem späten Mittwochnachmittag eine Stadt im Ausnahmezustand. Ein gespenstischer Ort. Ein Tatort.