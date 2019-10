Großbrand in Hörsching bei Energie AG

Am Flughafen in Hörsching in Oberöstererreich ist ein Großbrand ausgebrochen. Die ersten Schwerverletzten wurden ins Wiener AKH und in eine Klinik nach München geflogen, zahlreiche Feuerwehren sind derzeit im Einsatz.

Am Gelände des Flughafens in Hörschung ist heute Morgen nach einer Explosion ein Großbrand ausgebrochen. Es wurden die Feuerwehren der umliegenden Orte alarmiert. Das Feuer soll in der Zentrale der „Energie AG Umwelt Service“, einer Tochter des oberösterreichischen Energieversorgers Energie AG ausgebrochen sein, berichtet die Online-Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten. Derzeit breiten sich die Flammen immer weiter aus.

Ersten Informationen zufolge soll es auch eine Explosion gegeben haben, bei der auch Menschen verletzt wurden. Einige Schwerverletzte sind in einer Abfallentsorgungshalle in Hörsching (Bezirk Linz-Land) mit Brandverletzungen ins Wiener AKH und in eine Klinik in München geflogen worden. Weitere Verletzte wurden vom Roten Kreuz vor Ort betreut, berichtete eine ÖAMTC-Sprecherin der APA. 13 Feuerwehren standen im Einsatz, einige weitere wurden nachalarmiert. Derzeit gilt Alarmstufe drei.Die Ursache der Explosion war vorerst unklar.

"Es ist etwas vorgefallen bei uns, das stimmt. Weitere gesicherte Informationen kann ich aber auch noch nicht anbieten", sagt Energie-AG-Konzernsprecher Michael Frostel.