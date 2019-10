Jacht-Design: Der Ankerplatz der Ideen

Die Bucklige Welt und Monaco haben eine direkte Verbindung: das Jacht-Design.

Super. Mega. In manchen Welt­regionen, in denen vorwiegend Deutsch gesprochen wird, dienen diese Wörter auch als Exklamationen. Wenn man sich freut. Oder wenn man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt. Dort allerdings, wo Meereswellen auf Küste, Strand und Kaimauer treffen, hängen sich „super-" und „mega-" einfach auch gern vorn an: Um zu demonstrieren, dass es jetzt extraaußergewöhnlich wird. In Form von Jachten, wie sie etwa Ende September in Monaco vor Anker gingen – bei der „Monaco Yacht Show". „Super" ist man in dieser Welt dann, wenn man über 30 Meter misst. Für „mega" liegt die Latte bei 60 Metern.