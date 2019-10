Herausragende HR-Leistungen ausgezeichnet

Beim fünften HR-Summit in der Wiener Hofburg wurden Auszeichnungen in drei Kategorien vergeben, auch „Newcomer of the year" und „HR-Person of the year" wurden geehrt.

Der HR-Award 2019 wurde bereits zum vierten Mal im Rahmen des HR Inside Summits verliehen. In fünf Kategorien wurden die innovativsten Projekte und Ideen, sowie die inspirierendsten Persönlichkeiten der HR-Branche ausgezeichnet. Die diesjährigen Preisträger sind:

Kategorie Recruiting & Employer Branding

Gold: Schmidt. Saubere Arbeit. Klare Lösung mit dem Projekt: Unternehmenswerte Wertschätzung und Bedeutsamkeit im Rahmen des Employer Brandings sichtbar und erlebbar machen

Silber: Klinikum Dortmund mit dem Projekt: Lockstoff –wenn aus Desinfektionsmittel Parfüm wird

mit dem Projekt: Lockstoff –wenn aus Desinfektionsmittel Parfüm wird Bronze: Wiener Stadtwerke mit dem Projekt: Future Work Challenge

Kategorie Strategie, Leadership & Personalentwicklung:

Gold: Deutsche Bahn mit dem Projekt: Nachfolgeplanung –Vom klassischen Personalplanungsinstrument zur Leadership Innovation

Silber: OMV mit dem Projekt: OMV Anerkennungsprogramm „thx"!

mit dem Projekt: OMV Anerkennungsprogramm „thx“! Bronze: Wiener Netze mit dem Projekt: SPOTLiGHT

Kategorie Tools & Services:

Gold: Mc Donald‘s Franchise mit dem Projekt: Digitaler Recruiting Assistent

Silber: Barmherzige Brüder Österreich mit dem Projekt: Skill & Grad Mix Modellierung im Gesundheitswesen auf KI Basis

mit dem Projekt: Skill & Grad Mix Modellierung im Gesundheitswesen auf KI Basis Bronze: Veterinärmedizinische Universität Wien mit dem Projekt: Zukunft Kleintierklinik –geeint für Excellence in Forschung, Lehre und Praxis

Sonderpreise vergeben

Der Sonderpreis „Newcomer of the year“ ging an das junge Unternehmen Carployee, die eine intelligente Mitfahr-App für den täglichen Arbeitsweg zu Unternehmen und Businessparks entwickelt haben. HR-Person of the year wurde post mortem Thomas Gruber, der HR Manager Austria bei Semperit war.