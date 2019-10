Bayerns Innenminister macht AfD für Anschlag mitverantwortlich

Vertreter der AfD seinen in „unverschämter Weise aufgefallen“, sagt Joachim Herrmann. Der Bürgermeister von Halle verteidigt seine Stadt.

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hält nach dem tödlichen Anschlag eines mutmaßlichen Rechtsextremisten in Halle an der Saale auch Politiker der rechtspopulistischen AfD für mitverantwortlich. "Das eine sind diese schrecklichen Gewalttäter, vor denen wir uns schützen müssen - das andere sind auch die geistigen Brandstifter", sagte Herrmann am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk.

"Da sind in letzter Zeit auch einige Vertreter der AfD in unverschämter Weise aufgefallen", fügte er hinzu. Namentlich nannte Herrmann den Thüringer AfD-Rechtsaußenpolitiker Björn Höcke. "Höcke ist einer der geistigen Brandstifter, wenn es darum geht wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten", sagte er und ergänzte: "Darüber müssen wir jetzt die politische Auseinandersetzung konsequent führen."

Unterdessen hat Halles Bürgermeister Bernd Wiegand seine Stadt als "bunt und vielfältig" verteidigt. "Halle ist kein rechtsextremes Zentrum", sagte Wiegand am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Die Stadt gehe im Gegenteil "ganz konsequent gegen Rechts vor".

Nazi-Jäger fordert mehr Bildung

Der Rechtsextremismus sei "nicht zwingend ein Thema in unserer Stadt, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem", sagte Wiegand. Halle sei am Mittwoch "bedauerlicherweise" zum Tatort geworden. "Wir müssen stärker einwirken", zeigte sich Wiegand überzeugt und sicherte zu: "Dieser Aufgabe stellen wir uns."

Ähnlich äußerte sich der israelische Nazi-Jäger Efraim Zuroff. Er forderte eine umfassendere Bildung zu Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. "Es gibt die Bildung, aber nicht überall in gleichem Maße und tief genug, so wie es sein müsste.“ Bildung sei die langfristige Lösung im Kampf gegen Antisemitismus.

Kritik an Polizei

Kritik gab es am Tag nach dem Attentat auch am Polizeivorgehen. Es sei „skandalös“, dass es am höchsten jüdischen Feiertag keinen Polizeischutz gegeben habe, sagte der Zentralrat der Juden in Deutschland. Dadurch sei die Polizei zu spät vor Ort gewesen, erklärte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Halle, Max Privorozki. Er machte deutlich, dass mehrfach auch im Bundesland Sachsen-Anhalt der Wunsch nach Polizeischutz für Synagogen geäußert worden sei - "genauso wie in großen Städten wie Berlin, München Frankfurt".