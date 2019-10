Der "Presse"-Podcast 18'48''

Der Name des „Presse“-Podcast soll an das Gründungsjahr der Zeitung erinnern und daran, dass wir uns kurz halten wollen. Auf diesem Kanal gibt es ab sofort Interviews und Debatten mit Rainer Nowak und Anna-Maria Wallner.

Der „Presse"-Podcast soll ab sofort ein Mal pro Woche erscheinen und widmet sich aktuellen Themen und Debatten. Den Podcast bespielen zum Start die Ressortleiterin der Debattenseiten, Anna-Maria Wallner, und „Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak.

Zu Hören ist der Podcast hier auf DiePresse.com, Apple und Google, Spotify und Overcast.

Folge 01: „Debatte der Woche“ mit Gabor Steingart und Thomas Maurer Und wie geht’s jetzt weiter? In der neue Folge von 18‘48‘‘ reden wir mit zwei Gästen über das Thema der Woche, den Ausgang der Nationalratswahlen. Rainer Nowak mit dem deutschen Journalisten Gabor Steingart darüber gesprochen, wie Deutschland zu Sebastian Kurz steht. Und Anna Wallner trifft Kabarettist und "Staatskünstler" Thomas Maurer zum Gespräch über politisches Kabarett, Vor- und Nachteile einer türkis-grünen Koalition und fragt ihn: Warum tun sich Künstler so schwer mit Sebastian Kurz?

Pilotstaffel, Folge #6: „13 Fragen an...“ Peter Pilz: Zum Start des neuen „Presse“-Podcasts „18‘48‘‘ stellt Chefredakteur Rainer Nowak „13 Fragen an“ die sechs Spitzenkandidaten der kommenden Nationalratswahl am 29. September. In dieser Folge spricht Rainer Nowak mit Peter Pilz darüber, ob er einen „Kurz-Komplex“ hat, mögliche Jobs, wenn es sich am Sonntag für die Liste Jetzt Peter Pilz mit dem Einzug in den Nationalrat nicht ausgeht und fragt ihn: „Wie macht sich Alexander Van der Bellen?“

Pilotstaffel #5: „13 Fragen an..." Werner Kogler:

In dieser Folge fragt Rainer Nowak den Parteichef der Grünen, Werner Kogler, ob er nach dem Ausscheiden der Partei aus dem Parlament 2017 überhaupt noch genug Mitarbeiter hat und spricht mit ihm über Umwelt- und Klimaschutz und die „Dummheit“, in Ausbildung befindliche Asylwerber abzuschieben.

https://die-presse-1848.simplecast.com/episodes/13-fragen-an-werner-kogler

Pilostaffel #4: „13 Fragen an...“ Beate Meinl-Reisinger:

Zum Start des neuen „Presse“-Podcasts „18‘48‘‘ stellt Chefredakteur Rainer Nowak „13 Fragen an“ die Spitzenkandidaten der kommenden Nationalratswahl am 29. September. In dieser Folge spricht er mit Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger über Spenden an Parteien, schwarze und blaue Netzwerke im Innenministerium und warum ihr Lob von Sebastian Kurz peinlich ist.

https://die-presse-1848.simplecast.com/episodes/13-fragen-an-beate-meinl-reisinger

Pilotstaffel #3: „13 Fargen an...“ Norbert Hofer:

In dieser Folge fragt Rainer Nowak FPÖ-Parteichef Norbert Hofer, ob er sein Ministerressort vermisst, er sich gedanklich nicht schon eher als Bundespräsident sieht und ob Herbert Kickl aus Sicht der Blauen wirklich in der künftigen Regierung sitzen muss. Einer von beiden nennt sich selbst am Ende "unfair“.

https://die-presse-1848.simplecast.com/episodes/13-fragen-an-norbert-hofer-fF

Pilotstaffel #2: „13 Fragen an...“ Pamela Rendi-Wagner:

Zu Gast ist diesmal SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Rainer Nowak fragt sie unter anderem, wer ihr eigentlich mehr auf die Nerven geht: Hans-Peter Doskozil oder Georg Dornauer; und ob sie Vizekanzlerin werden will.

https://die-presse-1848.simplecast.com/episodes/13-fragen-an-pamela-rendi-wagner

Pilotstaffel #1: „13 Fragen an...“ Sebastian Kurz:

Zum Start des „Presse“-Podcasts 18‘48‘‘ stellt Chefredakteur Rainer Nowak „13 Fragen an...“ die Spitzenkandidaten der Nationalratswahl am 29. September, Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Norbert Hofer, Beate Meinl-Reisinger und Peter Pilz im kurzen Interview. In Folge eins fragt er Ex-Kanzler Sebastian Kurz, wofür eine Partei zwei Millionen Kugelschreiber braucht, ob er sich Rat von Wolfgang Schüssel holt und wie viel Kontakt er mit Christiane Hörbiger hat.

https://die-presse-1848.simplecast.com/episodes/13-fragen-an-sebastian-kurz

Schreiben Sie uns!

Wir freuen uns auf Feedback und Kritik unter podcast@diepresse.com

Der Podcast wurde entwickelt von Sebastian Krause, Georg Gfrerer (Ton, Aufnahme, Schnitt) und Anna-Maria Wallner (Idee und Konzept).