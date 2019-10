Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die Blicke richten sich heute auf Nordsyrien und die deutsche Stadt Halle. In Syrien befinden sich nach Beginn der türkischen Offensive tausende Menschen auf der Flucht, während sich US-Präsident Donald Trump zu seltsamen Vergleichen bemüßigt fühlt - und in Halle werden nach und nach Hintergründe des Attentats aus Judenhass bekannt.

Innenpolitisch sorgt wieder einmal die FPÖ für Aufsehen. Diesmal hat es aber nicht - zumindest direkt - mit den Straches zu tun. Die Freiheitlichen haben sich selbst aus dem Koalitionsrennen genommen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz akzeptiert die Entscheidung. Mehr dazu.

Der 10. Oktober 2019 wird aber auch als historischer Tag in die Nobelpreis-Geschichte eingehen. Erstmals werden zwei Literatur-Nobelpreise an einem Tag vergeben - ab 13 Uhr wird es spannend. Werfen wir schon einmal vorab einen Blick auf 10 Autoren aus 118 Jahren Geschichte. Mehr dazu.

Das Wichtigste im Überblick

Türkische Offensive in Syrien: Die Angriffe der Türkei in Nordsyrien haben mindestens 15 Menschenleben gefordert, tausende Zivilisten sind auf der Flucht. Während die Offensive internationale Kritik auslöst, macht US-Präsident Trump einen skurrilen Kurden-Vergleich mit der Landung der Alliierten in der Normandie im Jahr 1944. Mehr dazu.

Österreich nach Klage von Holocaust-Überlebendem verurteilt: Hintergrund sind diffamierende Behauptungen in der rechtsgerichteten Zeitschrift „Aula“. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gab dem Klagenden Aba Lewit recht. Mehr dazu.

Philippa Strache überlegt noch: Die Ex-Tierschutzbeauftragte der FPÖ will sich noch eine Woche Zeit geben, um zu entscheiden, ob sie ins Parlament einziehen wird, wo ihr eine Zeit als „wilde Abgeordnete“ blühen würde. Mehr dazu.

Der ÖFB-Traum von einem Großereignis: In den Qualifikationsspielen gegen Israel und Slowenien entscheidet sich, ob Österreich bei der EM 2020 dabei sein wird. Nach dem Anschlag von Halle sind die Sicherheitsvorkehrungen vor dem heutigen Spiel in Wien gegen Israel hoch. Sämtliche Spezialkräfte sind im Einsatz. Mehr dazu.

Immer weniger Teenager werden Mütter: Das Alter, in dem Frauen Kinder bekommen, steigt in Österreich stetig an. In Wien werden die wenigsten Kinder geboren. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Eine Kulturgeschichte des Fitnessstudios: Der Besuch im Fitnessstudio ist zum Volkssport Nummer eins geworden. Das sollte uns nicht nur ins Schwitzen, sondern auch zum Nachdenken bringen, schreibt Karl Gaulhofer. Er hat recherchiert, was Dichter, Philosophen und Kulturdiagnostiker zum Körperkult zu sagen haben. Mehr dazu. [premium]

Starb der Neandertaler wirklich aus? Der Biochemiker Johannes Krause zeichnet die Menschheitsgeschichte mithilfe der modernen Genetik nach – und rüttelt mit seinen Ergebnissen an so mancher Überzeugung. Wolfgang Däuble hat mit ihm gesprochen. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff

Geht die FPÖ korrekt mit HC Strache um? Der Umgang mit dem Ehepaar Strache treibt seltsame Blüten. Die FPÖ geht weitgehend auf Distanz, Philippa Strache hat aber rechtlich gesehen ein Nationalratsmandat, Schriftsteller Michael Köhlmeier verteidigt Strache. Diskutieren Sie mit!