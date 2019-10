Der Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses sieht ein Versagen der Gesellschaft im Kampf gegen Antisemitismus. Er gibt jenen Mitverantwortung für die jüngste Tat, die rechtsextremes Gedankengut verbreiten: „In Deutschland die AFD, in Österreich einige Herrschaften in der FPÖ, Burschenschafter, die Identitären."

Müssen Europas Juden nach dem Anschlag in Halle nun in größerer Angst leben?



Ariel Muzicant: Wir haben das vorausgesehen, und wir haben es vorausgesagt. Alle Versuche, das auf einen Einzeltäter zu reduzieren, sind falsch. Der Täter in Halle ist nicht als Antisemit auf die Welt gekommen. Er hat seine Ideologie und Gesinnung in einem Umfeld erworben. Wir beobachten die Situation seit Monaten, wenn nicht Jahren mit großer Sorge, sei das in Deutschland, sei das in Österreich, sei das in anderen Ländern. An dieser Tat tragen all jene Mitverantwortung, die rechtsextremes, die nationalsozialistisches und antisemitisches Gedankengut verbreiten. Das sind in Deutschland die AFD, das sind in Österreich einige Herrschaften in der FPÖ, die Burschenschafter, die Identitären und viele andere. Außer Sonntagspredigten ist relativ wenig geschehen.



Sie sehen also ein Versagen der Behörden und der Politik?