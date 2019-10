Wo der Wein am besten schmeckt

(c) imago images / F. Anthea Schaap (via www.imago-images.de)

Zum sechsten Mal wurde die World' Best Wine List veröffentlicht. Mittlerweile gilt die List als Michelin-Stern der Weinwelt.

Wo schmeckt das Gläschen Wein am besten? Die Antwort darauf soll die World's Best Wine List geben. Zum sechsten Mal wurden die besten Adressen in Sachen Wein ausgezeichnet, diesmal in der Marchant Taylor's Hall in London.

Die Auszeichnung wird in diversen Kategorien vergeben, mittlerweile gelten sie als eine Art Michelin-Stern der Weinwelt. Eine Jury, bestehend aus Experten, Journalisten und Sommeliers, bewertete die Lokale und deren Weine nach Interesse, Qualität, Tiefe, Klarheit und Genauigkeit.

Als Gewinner in der Hauptkategorie „Winelist of the Year“ konnte sich das Restaurant Mosaic im The Orient in Pretoria, Südafrika, durchsetzten. Im Weinkeller sind über 75.000 Flaschen von 5000 lokalen und internationalen Weingütern gelagert. Außerdem wurde das Restaurant auch für die beste Weinliste in einem Hotel geehrt.

Die beste lange Weinliste hat das Geranium in Kopenhagen zu bieten. Als beste Weinbar wurde die N°5 Weinbar in Toulouse ausgezeichnet.

Den besten Wein in luftiger Höhe trinkt man übrigens bei der Air France und am Kreuzfahrtschiff The World Residences at Sea, wenn es nach dem Ranking geht.

Wer sich für Sake interessiert, wird im Saké, The Rocks in Sydney fündig.

Die gesamte Liste ist hier zu finden.

(chrile)