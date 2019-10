Escape Room: Auf der Flucht – mitten in Wien

Im MQ startet das jüngste Projekt von Deborah Sengl: ein Escape Room, der Menschen emotionale Stationen einer Flucht nachspüren lässt.

Wien. Irgendwann kommt man im Laderaum eines Lastwagens zu stehen. Die Heckklappe fährt hinunter, man sitzt fest – und hört nur, was sich scheinbar draußen abspielt: Da bellen Hunde, Funkgeräte krachen, Männerstimmen kommen näher. Es ist einer der eindringlichsten Momente in dem jüngsten Projekt der Künstlerin Deborah Sengl, das am Montag im Museumsquartier startet: Escape!, eine Mischung aus Escape Room und Ausstellung, die zum Einfühlen ins Thema Flucht anregen soll.