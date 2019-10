Del Porto passt für Wien, Thiem siegt in Shanghai

Spielt Andy Murray bei den „Erste Bank Open“ in Wien? Turnierdirektor Herwig Straka lockt mit einer „Wildcard“. Indes setzt Dominic Thiem seinen Erfolgslauf in China fort.

Juan Martin Del Potro muss sein Comeback nach einer Knieverletzung verschieben und wird daher auch nicht beim Tennisturnier in der Wiener Stadthalle aufschlagen. Der Argentinier hatte sich im Juni einen Kniescheibenbruch zugezogen und geplant, bei den Turnieren in Stockholm kommende Woche und den Erste Bank Open (19. - 27. Oktober) auf die ATP-Tour zurückzukehren.

Anstelle von Del Potro rutscht der Russe Andrej Rublew ins Hauptfeld, gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt. Turnierdirektor Herwig Straka hofft, dass auch Andy Murray nach Wien kommt. Straka hat eine Wildcard für den zweifachen Stadthallensieger (2014, 2016) reserviert und spricht von einem "heißen"Kandidaten.

Thiems nächster Sieg in Shanghai

Der Niederösterreicher Dominic Thiem steht beim Masters-1000-Tennisturnier in Shanghai erstmals im Viertelfinale. Bei seinem siebenten Sieg auf der ATP-Tour in Folge gewann der 26-Jährige Peking-Sieger am Donnerstag im Achtelfinale gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili (15) 6:3,6:4. Im Viertelfinale am Freitag trifft der als Nummer vier gesetzte Thiem auf den Italiener Matteo Berrettini (11).