Kommt Renaissance der Rohstoffe?

Nickelgewinnung in Indonesien. Der Bedarf an dem Rohstoff dürfte weiter steigen.

Die ultratiefen Zinsen heizen die Aktien- und Immobilienpreise an. Experten finden gute Gründe, weshalb Rohstoffnotierungen diesem Trend bald folgen könnten.

Wien. An Ereignissen mangelt es in der Rohstoffwelt wahrlich nicht. So schnellte im September der Ölpreis nach oben, als ein Drohnenangriff Saudiarabiens größte Raffinerie beschädigte – wobei die Korrektur dann ebenso rasch erfolgte. Der Palladiumpreis stieg ebenfalls, ihn heizt nach wie vor der deutsche Dieselskandal an. Das Edelmetall wird für Benzinkatalysatoren verwendet, die Erwartung ist, dass künftig mehr Benzin- und Hybridautos gefragt sein dürften.