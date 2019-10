Polen: Das Erfolgsgeheimnis des Jarosław K.

(c) APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Jarosław Kaczyński (vorn) will Polen mit absoluter Mehrheit regieren.

Kaum ein Politiker ist so unbeliebt wie Jarosław Kaczyński – trotzdem kann der Chef der rechten PiS am Sonntag mit der absoluten Mehrheit rechnen: Er ködert seine Wähler mit Geld.

Warschau. Vor vier Jahren noch hielt sich Jarosław Kaczyński im Wahlkampf versteckt. Ihm war bewusst: Nur so konnte er seiner rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zum Sieg verhelfen – wird doch kein anderer Politiker so stark von den polnischen Eliten abgelehnt wie er. 53 Prozent der Polen vertrauen Kaczyński auch heute noch nicht. Schon immer erzielte sein Zwillingsbruder, Lech, die besseren Werte. Lech starb vor neun Jahren bei einem Flugzeugabsturz in Russland.