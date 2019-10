(c) imago images/Viennareport

Nicht nur die Parteichefin will die SPÖ „neu denken“. Vor der Präsidiumsklausur stehen unterschiedliche Denkmodelle im Wettstreit.

Wien. Die Parteichefin zumindest steht nicht zur Debatte. Vorerst jedenfalls, wie (fast) alle in der SPÖ versichern. Obwohl diese Woche neue Zweifel an Pamela Rendi-Wagner laut geworden sind, nachdem sie im ORF-„Report“ auf die Frage, was denn das Alleinstellungsmerkmal der SPÖ sei, geantwortet hatte: „Daran werden wir arbeiten.“