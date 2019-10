Johannes Rauch: „Nicht verlangen, ins türkis-blaue Haus einzuziehen“

Vorarlbergs Grünen-Chef über die Legende von linken grünen Fundamentalisten.

Die Presse: In Vorarlberg regiert seit fünf Jahren eine schwarz-grüne Koalition. Kann die Vorbild für den Bund sein?



Johannes Rauch: Man ist versucht, das mit Ja zu beantworten, aber ich mahne zur Vorsicht. Man kann ein kleines Bundesland wie Vorarlberg, das noch dazu eine ganz eigene politische Kultur hat, nicht mit dem Bund vergleichen. Bei uns ist es gelungen, ein gewisses Maß einer Gesprächs- und Vertrauensbasis aufzubauen. Das sehe ich im Bund in der Phase überhaupt noch nicht.



Ist die Gesprächsbasis zwischen Werner Kogler und Sebastian Kurz so schlecht?