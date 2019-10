Luxushotel Goldener Hirsch: Alles beim Alten und doch neu

Renovierung. Das Fünf-Stern-Hotel „Goldener Hirsch“ in der Salzburger Getreidegasse wird unter der Marke „The Luxury Collection“ geführt. Das Hotel ist besonders in der Festspielzeit Treffpunkt internationaler Prominenz. Eigentümer des denkmalgeschützten Hauses ist seit 2016 der Schweizer Unternehmen Hans-Peter Wild. Er hat in die Modernisierung 30 Millionen Euro investiert. Am Freitagabend wird das Re-Opening gefeiert.